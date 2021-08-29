بسبب أحمد صالح..أيمن بهجت قمر يهاجم مي حلمي ويطالب لأعلى للإعلام بالتدخل

/647702/بسبب-أحمد-صالحأيمن-بهجت-قمر-يهاجم-مي-حلمي-ويطالب-لأعلى-للإعلام-بالتدخل

هاجم السيناريست أيمن بهجت قمر الإعلامية مي حلمي الشهيرة بمذيعة الراديو بعد تصرفها الغير حضاري مع أحد لاعبي الزمالك السابق الكابتن أحمد صالح.

دوت الخليج يرصد هجوم أيمن بهجت قمر على مي حلمي

انتقد أيمن بهجت قمر تصرف مي حلمي مع أحمد صالح، فنشر مقطع فيديو نسحاب الكابتن أحمد صالح من البرنامج عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها: “أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل أن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي".

وكان الكابتن أحمد صالح انسحب من البرنامج بعد أسلوب مي حلمي في طرح الأسئلة عليه، ورفض طريقتها في التعامل معه ليترك الحلقة قبل انتهائها.

مي حلمي تنوي على الاعتزال

يشار إلى أن المذيعة مى حلمى، أثارت الجدل - فى وقت سابق من الشهر الماضى - على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلان نيتها في اعتزال كل شىء، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "بفكر جدياً باعتزال كل شيء، مهنتى كمذيعة، السوشيال ميديا نهائياً، كل شيء، كل ما هو تعرفه الناس لا أريده".

و أعلنت نيتها لهذا القرار بعد تعرضها للتنمر من قبل رودا السوشيال ميديا عقب نشر صورتها مع اللاعب الكرواتى ايفان راكيتيش لاعب برشلونة السابق واشبيلية الحالي، أثناء تواجده في دبى، ولاقت الصورة تداول كبير على صفحات الفيس بوك وسط عبارات من التنمر من قبل المتابعين.

الجدير بالذكر أن مي حلمي دائما ماتثبر الجدل بإرتباطتها اذ تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بارتباط مذيعة الراديو مي حلمي بمطرب المهرجان الفنان حسن شاكوش بعدما رصدت احدى كاميرات المطاعم صورة لهما ممسكان اليدين، ونفت الاعلامية مي حلمي حقيقة ارتباطها بحسن شاكوش من خلال خاصية استوري عبر موقع تبادل الصور والفيدويها انستجرام، اذ كتبت معربة عن استيائها: “خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم الاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول”.