بعد حفله الأخير بالسعودية..رامي جمال يتوجه بالشكر لتركى ال الشيخ

/647707/بعد-حفله-الأخير-بالسعوديةرامي-جمال-يتوجه-بالشكر-لتركى-ال-الشيخ

توجه الفنان رامي جمال بالشكر لمعالي المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد نجاح حفلته التي أقامها هناك مساء أمس السبت.

دوت الخليج يرصد رسالة رامي جمال لتركي أل الشيخ

نشر رامي جمال صورة له خلال حفله الذي أقامه أمس بالسعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها، قائلا: “صورة فيها الحبايب ⁦‪عمو زكي واخواتي الشباب السعودي المشرف والمجتهد محمد زكي وحمزة ناصر وأحمد زكي وعمدة المصريين في الخارج فؤش، شكرا علي ما قدمتوه من استقبال وتنظيم وكرم ضيافة والشكر دائما للمستشار ⁦‪تركي ال الشيخ⁩ علي الفرصة وعلي اختيار رجالة بعناية، شكرا هيئة الترفية جميعا فرد فرد

رامي جمال يطرح أغنية «كنا ممكن نتفق»

طرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه «كنا ممكن نتفق» وهي خامس أغاني ألبومه ولسه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتفل بها مع جمهوره قبل نهاية فصل الصيف لعام 2021، والعمل من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أمين نبيل، وألحان محمد حمزة.

وتقول كلمات الأغنية: لو كنا نعرف إن ممكن ييجي وقت ونفترق، وإن إحنا مش هنكون سوا وقلوبنا ممكن تتحرق..يمكن ساعتها حاجات كتير كانت ما بنا هتختلف وحاجات هنمسك فيها قبل العمر منا ما يتسرق.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا.. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر.. كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق… لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا.. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر.. كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق...كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة...كنا ممكن نتفق.. أيوة ممكن نتفق.. جوايا يمكن ألف كلمة ندمت إنه ا ماتقالتش… بقيت بحس بلمستك صورتك في عيني وماتشالتش أنا كنت بسمع زيي زي الناس بإن البعد صعب.. وبقيت هموت مستني تيجي بس في الاخر ماجتش.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا ..كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر… كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا .. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر..كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق.. كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة.. كنا ممكن نتفق..أيوه ممكن نتفق.. لو كنا نعرف.. لو كنا نعرف”.