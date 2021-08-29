مد تنسيق الشهادات المعادلة إلى 15 سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التعليم العالى، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ فى علمى علوم عند 254.5 بنسبة مئوية 62.07 % فأكثر ويكون الحد الأدنى الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام، و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعة 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة لطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.