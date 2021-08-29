وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات...

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021.
أولًا : الحدود الدنيا للقبول بالشعب العلمية :
الكلية الحد الأدنى
طب المنصورة 386
طب الإسكندرية 382
طب الزقازيق 382
طب طنطا 381
طب كفر الشيخ 381
طب القاهرة 380
طب بور سعيد 379
طب عين شمس 378
طب أسنان المنصورة 378
طب المنوفية بشبين الكوم 378
هندسة بترول و تعدين السويس 378
طب فاقوس 378
طب بنها 377
طب حلوان 376
طب أسنان المنوفية 376
طب جنوب الوادي 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 375
طب سوهاج 375
طب الفيوم 374
طب أسنان طنطا 374
طب السويس 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسيوط 373
طب بني سويف 373
طب المنيا 373
طب أسنان كفر الشيخ 373
طب الوادي الجديد 372
طب أسنان القاهرة 372
طب أسنان عين شمس 372
طب أسوان 372
طب أسنان السويس 371
طب أسنان الفيوم 371
طب أسنان جنوب الوادي 371
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371
طب أسنان المنيا 370
طب أسنان أسيوط 370
طب أسنان بني سويف 370
علاج طبيعي كفر الشيخ 368
علاج طبيعي بنها 367
صيدلة سوهاج 367
صيدلة جنوب الوادي 367
صيدلة المنصورة 367
صيدلة طنطا 366
صيدلة دمنهور 366
علاج طبيعي القاهرة 366
علاج طبيعي السويس 366
صيدلة الزقازيق 366
صيدلة المنوفية 365
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365
علاج طبيعي بني سويف 365
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364
علاج طبيعي جنوب الوادي 364
صيدلة بور سعيد 364
صيدلة القاهرة 364
صيدلة الإسكندرية 364
صيدلة أسيوط 364
صيدلة عين شمس 363.5
صيدلة الفيوم 363
صيدلة مدينة السادات 363
صيدلة حلوان 363
صيدلة المنيا 363
صيدلة بني سويف 363
هندسة القاهرة 356
هندسة المنصورة 355
هندسة دمياط 354
هندسة عين شمس 349
هندسة الإسكندرية 347
هندسة طنطا 344
هندسة كفر الشيخ 342
هندسة الزقازيق 341
هندسة المنوفية بشبين الكوم 340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340
هندسة بور سعيد 338
هندسة حلوان 336
هندسة بنها 335
هندسة السويس 334
هندسة بنها بشبرا 333
هندسة سوهاج 332
هندسة حلوان بالمطرية 331
هندسة بني سويف 329
هندسة الفيوم 329
■ ثانيًا : الحدود الدنيا للقبول بالشعبة الأدبية :
الكلية الحد الأدنى
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352
ألسن كفر الشيخ 350
سياسة واقتصاد السويس 349
سياسة واقتصاد بني سويف 344
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341
ألسن عين شمس 340
إعلام القاهرة 339
ألسن الفيوم 339
إعلام المنوفية 336
ألسن بني سويف 335
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334
ألسن المنيا 333
ألسن أسوان 333
آثار الزقازيق بصان الحجر 332
ألسن سوهاج 332
ألسن الأقصر 331
إعلام بني سويف 330
آثار دمياط 330
آثار عين شمس 329
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329
آثار القاهرة 328
إعلام جنوب الوادي 326
آثار الفيوم 325
آثار و لغات مطروح 325
آثار أسوان 324
آثار الأقصر 323
آثار سوهاج 322
الاعاقة والتأهيل بني سويف 321
آثار جنوب الوادي 321
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321
تربية الإسكندرية 318
تربية الزقازيق 317
تربية عين شمس 316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
حقوق سوهاج 315
تربية بور سعيد 314
آداب العريش 314
تربية المنصورة 312
تربية طنطا 311
تربية بنها 310
آداب القاهرة 308
فنون جميلة (فنون) حلوان 307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307
تربية دمنهور 306
تربية المنيا 305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304
تربية كفر الشيخ 303
تربية المنوفية بشبين الكوم 303
تربية حلوان 302
فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
آداب عين شمس 300
تربية مطروح 300
تربية سوهاج 299
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298
تجارة القاهرة 298
تربية مدينة السادات 297
تربية جنوب الوادي 296
آداب الإسكندرية 295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295
تربية بنات عين شمس 295
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294
تربية طفولة مبكرة المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293
تجارة دمياط 293
تربية الفيوم 293
تجارة المنصورة 292
آداب حلوان 292
تجارة عين شمس 292
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291
تجارة الإسكندرية 291
تجارة و إدارة أعمال حلوان 290
آداب بنها 290
حقوق بور سعيد 290
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
آداب المنصورة 289
تجارة الزقازيق 289
تربية أسيوط 289
تجارة جنوب الوادي 287
تربية (طفولة) طنطا 287
تربية طفولة مبكرة المنوفية 287
تربية بني سويف 286
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286
فنون جميلة (فنون) أسيوط 286
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285
حقوق دمياط 285
تربية السويس 284
تربية نوعية الزقازيق 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283
آداب بور سعيد 283
آداب انتساب موجه القاهرة 282
فنون جميلة (فنون) المنيا 282
تربية نوعية القاهرة 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تجارة بور سعيد 282
دار العلوم القاهرة 281
تربية (طفولة) الإسكندرية 281
آداب الزقازيق 281
آداب بنات عين شمس 281
تربية (طفولة) عين شمس 281
آداب طنطا 280
آداب و علوم إنسانية السويس 280
تجارة كفر الشيخ 280
تجارة بنها 280
تربية (طفولة) كفر الشيخ 280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
تربية طفولة مبكرة القاهرة 279
تربية نوعية طنطا 279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279
آداب دمياط 279
تجارة أسوان 279
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278
آداب انتساب موجه عين شمس 278
تربية رياضية بنات بنها 278
تربية نوعية الإسكندرية 278
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278
آداب المنوفية بشبين الكوم 277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277
تربية طفولة مبكرة دمنهور 277
آداب انتساب موجه الإسكندرية 277
آداب الوادي الجديد 276
حقوق المنيا 276
آداب كفر الشيخ 276
تجارة العريش 276
تربية طفولة مبكرة الفيوم 276
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275
تربية دمياط 275
تجارة طنطا 275
آداب الفيوم 275
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