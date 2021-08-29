وزير القوي العاملة يتفقد مركز تدريب الرضوانية بالأقصر

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، لليوم الثالث علي التوالي ، جولاته الميدانية لمحافظة الأقصر في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا، وتطوير مراكز التدريب المهني لتأهيل وتدريب الشباب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.

وتفقد "سعفان" ، مركز التدريب المهني بالرضوانية التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، المقام على مساحة 6000 متر مربع، بالإضافة إلى صوبة زراعية للنباتات الطبية والعطرية، واستمع لشرح من مدير المديرية عبده هاشم خليفة، مشيرا إلى أن المركز يضم 4 ورشة تدريبية منها ورشتان للتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، ويتم حاليا تنفيذ دورتين للتدريب بهما، فضلا عن دوره الصوبة الزراعية وتضم كل واحدة 15 متدربا ومتدربة، وجار تأثيث ورشتان للحام، وإصلاح السيارات، بالإضافة إلى تأثيث قاعات بالدور الثاني بالمركز للغات والحاسب الآلي، وذلك بحضور وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج.

كما تفقد الوزير دورة التدريب على أساليب الزراعة الحديثة وفك وتركيب الصوب الزراعية وزراعة النباتات الطبية والعطرية، والمحاصيل المزروعة وتأكد من جودتها، ووجه بتطوير أساليب ري المحاصيل، وزراعة محاصيل أكثر.

ووجه الوزير خلال تفقده، بتخصيص مكان في المركز يتم إعداده وتجهيزه ليكون مكانا لعمل دورة الفندقة الشاملة لشباب وفتيات المحافظة، وتقسيم المكان وفق أقسام المطبخ المعروفة وتجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بسوهاج لمعرفة تجربتها الناجحة في هذا التدريب لتقديم أفضل برنامج تدريبي للشباب من الجنسين.