بعد ظهورها.. رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021

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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021.. يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021، حيث تصدر البحث عنها محرك جوجل العالمي، في الساعات الاخيرة خاصة بعد الاعلان عن اغلاق باب تسجيل الرغبات للشعبة العلمية والادبية. دوت الخليج يرصد في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى 2021.

ويتيح موقع دوت الخليج رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى 2021 وذلك عبر الرابط التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 في مصر

هذا وأعلن الدكتور وزير التعليم العالى، عن موعد تنسيق المرحلة الثانية والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، لتستمر بذلك حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر، وتشير التوقعات إلى أن ما يقرب من 243 ألف طالب وطالبة أن يتقدموا بهذه المرحلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى انعقد منذ قليل أن الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق سوف تبدأ حيث أن المرحلة الثانية لعلمى علوم عند ستكون 254.5 بنسبة مئوية 62.07 % فأكثر.

فيما يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى قد اغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، يوم الخميس الماضى وذلك فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.