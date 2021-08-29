/647711/أول-ميدالية-للعراق-في-بارالمبياد-طوكيو--جراح-نصار-يتوج-بفضية-منافسات-رمي-الجلة

توج اللاعب العراقي جراح نصار بالميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج الفتاصيل:

وجاء ذلك بعدما حل في المركز الثاني، محققاً مسافة قدرها 11,16 متر، فيما جاء في المركز الأول الروسي دينيس جينزدلوف، وحل ثالثاً البرتغالي مجول مونتريرو.

وشهد سباق رمي الثقل منافسة شرسة بين جراح واللاعب الروسي الذي توج بذهبية السباق بفارق سنتيمتر واحد حيث رمى الثقل لمسافة بلغت 11.16م ليحل جراح نصار ثانيا ويحصد أول ميداليات العراق في بارالمبياد طوكيو.

أما أبرز إنجازاته فهي الفوز بذهبية ببطولة العالم في قطر عام 2015 والفوز بذهبية دورة ريو البارالمبية عام 2016 في ريو دي جانيرو والفوز بذهبية بطولة العالم في لندن عام 2017 وذهبية اسياد جاكارتا 2018 وفضية بطولة العالم في دبي عام 2019.

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.