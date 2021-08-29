عمرو عرفة لمي حلمي بعد إسائتها للاعب زملكاوي «متكبرة ومش هتتعلمي حاجة»

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دوت الخليج يرصد تعليق عمر عرفة على حلقة مي حلمي مع الكابتن أحمد صالح

نشر عمرو عرفة مقطع انسحاب كابتن أحمد صالح من برنامج مي حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “الكلام ده لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع و حد تاني شايف إنه اكبر منها فبيتكبر علي ضيوفه .. مش ذنب الضيف المؤدب إنه يستحمل كِبرك و كويس انه مشي و ساب البرنامج و يا ريت الدرس يكون وصل .. اشك ".

كما علق أيضا أيمن بهجت قمر تصرف مي حلمي مع أحمد صالح، قائلا: “أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل أن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي".

الجدير بالذكر أن الكابتن أحمد صالح انسحب من البرنامج بعد أسلوب مي حلمي في طرح الأسئلة عليه، ورفض طريقتها في التعامل معه ليترك الحلقة قبل انتهائها.

مي حلمي تنوي على الاعتزال

يشار إلى أن المذيعة مى حلمى، أثارت الجدل - فى وقت سابق من الشهر الماضى - على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلان نيتها في اعتزال كل شىء، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "بفكر جدياً باعتزال كل شيء، مهنتى كمذيعة، السوشيال ميديا نهائياً، كل شيء، كل ما هو تعرفه الناس لا أريده".

و أعلنت نيتها لهذا القرار بعد تعرضها للتنمر من قبل رودا السوشيال ميديا عقب نشر صورتها مع اللاعب الكرواتى ايفان راكيتيش لاعب برشلونة السابق واشبيلية الحالي، أثناء تواجده في دبى، ولاقت الصورة تداول كبير على صفحات الفيس بوك وسط عبارات من التنمر من قبل المتابعين.