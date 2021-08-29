«نرفض التهميش»غرفة صناعة السينما تصدر بيان شديد اللهجة لمحافظ القاهرة ونقابة الممثلين

/647722/نرفض-التهميشغرفة-صناعة-السينما-تصدر-بيان-شديد-اللهجة-لمحافظ-القاهرة-ونقابة-الممثلين

أصدرت غرفة صناعة السينما بيانا شديد اللهجة لمحافظ القاهرة بعد إصداره قرار بفرض رسوم تصويرية زائدة بشوارع القاهرة، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحدث نيابة عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم.

دوت الخليج يرصد بيان غرفة صناعة السينما لمجافظ القاهرة

وجاء بيان غرفة صناعة السينما على النحو الأتي: “ طالعتنا بعض وسائل الاعلام على لسان سكرتير عام المحافظة بأنه جاری تشكيل لجنة لبحث الأمر مع نقيب المهن التمثيلية وذلك في غيبة من أصحاب المصلحة الحقيقيين غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية”.

وأضافت: “ومع كل التقدير والاحترام لللواء محافظ القاهرة فإن الغرفة ترفض رفضا تاما تهميشها أو تجاهلها وتؤكد على أن أي اجراءات تتخذ في هذا الموضوع لا تعبر عن رؤية الغرفة المسئولة عن صناع الأفلام السينمائية وبحضور من لا يمثلهم”.

وتابعت: والغرفة تؤكد أنها قد سلكت مهنية الطريق الصحيح وتم مخاطبة وزارة الثقافة باعتبارها المسئولة عن الثقافة والفنون، ومن ثم لا يجوز أن تبث أمور تخص صناعة السينما في غيبة من تواجد أصحاب المصلحة الحقيقيين ،ونحن إذ نؤكد أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هي الكيانات التي تضم في عضويتها الجهات الانتاجية والمهنية والفنية وهما الواجهة المسئولة عن التعبير عنهم ..وعليه فإنه مرفوض تماما التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى ".

محافظ القاهرة وأشرف زكي يتواصلان لحل

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل ، بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، وذلك عقب لقاءه مع نقيب المهن التمثيلية د أشرف زكي .

وجاء في البيان أنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية للقرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد لتقيب المهن التمثيلية والقائمين على دعم السينما على الدعم الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة، إيمانا بدورهم المهم في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعي الاستثمار والسياحة.