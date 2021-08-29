/647725/غدا--مشاركة-إماراتية-في-منافسات-بارالمبية-طوكيو

يخوض عبد الله سلطان العرياني، ومحمد القايد، وأحمد نواد، وعائشة المهيري منافسات الرماية وألعاب القوى مساء غد "الإثنين" في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستهل البارالمبي عبد الله سلطان العرياني مشاركته الأولى في منافسات سباق الرماية" آر 1"، بينما تسجل عائشة المهيري الظهور الأول لفتاة الإمارات في لعبة الرماية على مدار تاريخ الدورات البارالمبية عندما تخوض منافسات سباق " ار 4"، ويشارك بطلنا البارالمبي محمد القايد رفقة البطل الصاعد الشاب أحمد جاسم نواد في نهائي سباق 100م على الكراسي المتحركة.

وقال سفيان بو ليلة المدير الفني للمنتخب :" لقد خاض اللاعبون فترة تحضيرات جيدة سواء على الصعيد الداخلي، أو على صعيد المعسكرات الخارجية التي شاركوا فيها، لذا فإن ثقتنا كبيرة فيهم ، ونتمنى أن تكون حظوظنا وافرة في إحراز ميداليات ملونة، خصوصا عن طريق عبد الله سلطان العرياني، ومحمد القايد فقد كان لهما موعد سابق مع بلوغ منصات التتويج، ورفع علم الدولة عالياً في المحفل البارالمبي المهم ".

وقام ذيبان المهيري مدير البعثة بزيارة لمقر إقامة منتخب الدراجات الهوائية بمنطقة جبل فوجي غرب العاصمة اليابانية طوكيو، حيث اطمأن على أحوال بطلنا أحمد مبارك المطيوعي الذي يستعد لخوض منافسات سباق الدراجات بعد غد الثلاثاء، وهي المشاركة الأولى له في الألعاب البارالمبية.

من ناحية أخرى حرمت الإصابة التي عاودت بطلنا البارالمبي محمد خميس استكمال مشواره في دورة الألعاب البارالمبية، وذلك عند خوضه منافسات رفعات القوة وزن 88 كجم، حيث دخل المنافسات بطموح الفوز وتحقيق ميدالية للإمارات، خصوصاً أن لديه 3 ميداليات بارالمبية /ذهبية أثينا عام 2004، وفضية بكين عام 2008، وذهبية ريو دي جانيرو عام 2016/.

وقال طبيب منتخباتنا الوطنية عبد الله الرحومي: " محمد خميس تعرض لإصابة سابقة في العضلة الصدرية ،وتم وضع خطة علاجية مكثفة لضمان منافسته في المسابقات البارالمبية، ولكن خلال الفترة الأخيرة عاودت أعراض الإصابة بالظهور في الأوزان العالية مما تطلب متابعة عن قرب للتأكد من إمكانية المشاركة بدون أي مضاعفات.

وعليه تم التوصية بانسحاب اللاعب في حال استمرار هذه الأعراض، تفادياً لأي مضاعفات قد تستدعي تدخلات طبية أكثر تعقيدا مما قد يؤدي إلى فترة إيقاف أطول للاعب ومن ثم الغياب المطول عن المسابقات، وهذا ما لا نتمناه لبطلنا البارالمبي".

وأضاف : "فترة العلاج لن تتجاوز الأسابيع ونأمل في تعافي خميس سريعا والعودة للمسابقات في أقرب فرصة".