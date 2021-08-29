محافظ الجيزة يتابع تجهيزات مركز التطعيم بلقاح كورونا بأكاديمية الفنون

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد والذى يتم إقامته بأكاديمية الفنون بحى العمرانية، لمتابعة التجهيزات النهائية للمركز تمهيدا لبدء تشغيله واستقبال المواطنين به قريباً ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين .





وتابع المحافظ أماكن وساحات الجلوس والانتظار وغرف تلقى اللقاحات والتجهيزات الكهربائية والفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى غرف توريدات الأجهزة والمبردات وثلاجات حفظ اللقاحات.

وأشار أحمد راشد إلى أن المركز مدعوم بكافة الوسائل الإلكترونية للتسهيل على المواطنين ولتقليص مدة تلقى اللقاح، وأطلع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية على جاهزية المركز والذى يضم ساحة انتظار تستوعب أكثر من 250 مواطنا، بالإضافة إلى 120 عيادة لتلقى التطعيمات.

وأكد المحافظ على ضرورة تجهيز الفرق الطبية، والتمريض، ومدخلى بيانات، ودعم فنى، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعى وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقى اللقاح ليقدم المركز خدمه على أعلى مستوى للمواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع المحلى أو بالاستيراد.

رافق المحافظ خلال الجوله علاء بدران، السكرتير العام، والدكتور محمد منصور، مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ومحمد نور، رئيس حى العمرانية، والمهندس أحمد هجرس، مدير إدارة نظم المعلومات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.