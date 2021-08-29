سعفان يسلم 2.247 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، قام الوزير بتسليم 2.247 بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم أو الجزئى، للعمالة غير المنتظمة، وتوزيع 10 عقود عمل على ذوى الهمم والعزيمة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالأقصر، فى إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ونائب المحافظ محمد عبدالقادر خيرى، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهنى، وسهير الليثى وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وعبدة هاشم خليفة مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات العمال بمحافظتى قنا والأقصر.

كما كرم الوزير المقاولين والمهندسين منفذى مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر، فضلا عن 5 من أصحاب الأعمال التى قامت بتوفير العقود لأبنائنا من ذوى الهمم الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوى القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة فى فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد "سعفان" أن ذوى القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات.

وسلم الوزير شهادات 10 متدربين شهادات التخرج من التدريب بوحدة التدريب المتنقلة ، وشهد عرضا لإنجازات وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

كما شهد وزير القوى العاملة، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الأول بالمحافظة فى مجال صناعة السكر بأرمنت للوقاية من جائحة كورونا ودور السلامة وتأمين بيئة العمل فى التعامل الأمن مع الأدوات والمعدات.

وأكد سعفان أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية فى المجتمع، لما لها من دور كبير فى الحفاظ على رأس المال البشرى، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وأضاف وزير القوى العاملة: "إحنا عايزين نطبق روح ومفهوم السلامة والصحة والمهنية، ويكفى فى مسألة السلامة والصحة المهنية الاسم الأول فيها وهو كلمة (السلامة) وهى أهم مبدأ لازم نحافظ عليه، وأن يدرك كل واحد فينا المخاطر المحيطة به، ويحاول قدر الإمكان درء هذه المخاطر عن نفسه وعن الغير وعن المنشأة".

وأكد سعفان أن دور الوزارة ليس دورا رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة بل يمتد لوضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعى الوقائى للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن المجتمع المصرى بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.

وقال الوزير: إن القوى العاملة تعملُ جاهدًة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصرى، كى تتحول إلى سلوكٍ حياتى وواقعٍ مُعاش لكل فرد فى بيتهِ وبيئةِ عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هى سلوكٌ لكل فرد يحيا به ويتعايشُ ويتفاعلُ معه.

وأضاف: نسعى كى يكون لدى كل مواطن مصرى القدر الكافى والوعى اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على رأس المال البشرى والمادي، فى اهتمامنا يتمثل فى الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قُطبى العملية الإنتاجية.

وأكد الوزير، ضرورة الاهتمام بقيمة العمل لتحقيق مزيد من الإنتاجية للوصول إلى التقدم المطلوب والرضا الوظيفى لدى العمال وأصحاب الاعمال، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج مزيد من الجهد المشترك لخدمة أبناء الوطن من الشباب والفتيات، ونماذج خريجى التدريب المهنى مبهرة ومستواها من الكفاءة والمهارة فى أعلى المستويات، الأمر الذى يستلزم معه الاستمرار فى هذا التدريب وتوفير الدعم اللازم به ، وتشجيع الشباب للحصول على فرصة تدريبية تؤهلهم فرصة عمل لائقة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لرفع راية مصر عالية خفاقة بسواعد أبنائها.

ونوه الوزير أن الوزارة أطلقت وحدة تدريب متنقلة فى محافظة الأقصر لخدمة أبناؤها، تتضمن 3 ورش تدريبية على التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، تم اختيار المهن وفقا لاحتياجات سوق العمل فى المحافظة، داعيا جميع الحضور ونواب مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة والجامعة، بتشجيع الشباب للالتحاق بالبرامج التى تقدمها لما تقدمه من فرصة تدريب مجانية تؤهله للحصول على فرص عمل لائقة.

وقدم الوزير، الشكر لجميع العاملين فى مديرية القوى العاملة بالأقصر على الجهد المبذول لخدمة أبناء المحافظة، والتى حشدت العديد من الأنشطة خلال فترة وجيزة لخدمة أبناء المحافظة، متمنيا مزيد من الجهد فى كافة الأعمال لتحقيق الخطط المستقبلية وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات.

كما دعا الوزير الحضور إلى ضرورة توجيه الأقارب والمعارف للحصول على التدريب المهنى المقدم من أجل الحصول على فرصة عمل، فالجميع مسؤول عن هذا الأمر لخدمة المجتمع ، وتقديم الدعم اللازم للقوى العاملة فى كل الأماكن وحماية ممتلكات الدولة والاستفادة منها لأقصى عدد من المواطنين.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على تعظيم التأمين الاجتماعى والصحى للعمالة غير المنتظمة فى أماكن العمل فى المشروعات القومية وغيرها، مشيرا إلى أنه تم عمل وثيقة للتأمين على الحياة فكرتها الأساسية نبعت فى لقاؤنا مع العمال من الصيادين، وذلك لحماية هؤلاء العمال من أخطار العجز الجزئى والكلى والوفاه، بما يشعره بالأمان والاطمئنان، وحصل على مردودها 3 أسر من أسر العمالة غير المنتظمة، عائدها وصل إلى 100 ألف جنيه، كما يتم الآن بحث ملف العمال الفلاحين، بحيث يكون لديه تأمين ووثيقة تحميه وتؤمن ضد مخاطر العمل.

وأوضح الوزير أن كل الأعمال التى تقوم بها القوى العاملة، سيتم إرسالها للجامعة، وذلك لتوعية الطلاب بإنتاج البرامج التدريبية وأهميتها فى الحصول على الأعمال، مؤكدا أن الجامعات كانت ولا زالت المنارة التى ترسل النور إلى المجتمع، وقادرة على توصيل المعلومات لأى منزل وأسرة.

وقال الوزير: إننا سعداء بأن الفتاة فى صعيد مصر أصبح لها نصيب كبير فى التدريب المهنى الذى تقدمه الوزارة، وكذلك فى فرص العمل التى يتم إتاحتها فى سوق العمل فى المحافظة، خاصة فى البرنامج التدريبى الذى تم تقديمه فى محافظة سوهاج من خلال مديرية القوى العاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى ومنتجع هيلتون الأقصر والذى تم فيه التدريب العملى للشباب المتدربين، من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة فى الفنادق أو شركات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أنه سيتم فى الفترات القادمة توفير برامج تدريبية للشباب من أبناء محافظة الأقصر على برامج ريادة الأعمال وكيفية عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم تعينهم على مطالب الحياة، وتساعد فى دفع الاقتصاد القومى فى انطلاقته نحو التنمية المستدامة الشاملة.

من جانبه قدم محمد عبد القادر نائب المحافظ، الشكر والتقدير للوزير ورئيس جامعة الأقصر، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد هذه الأيام حراكا ورواجا كبيرا من جميع قيادات الدولة، فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالمواطن فى صعيد مصر وتوفير كافة السبل والتسهيلات فى كافة القطاعات، كما تشهد المحافظة طفرة فى قطاع الصحة والصناعة وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على الحضارة والتراث وعلى موعد مع افتتاح طريق الكباش فى الفترة القادمة بما يجعلها من المحافظات والمدن العالمية التى نفتخر بها جميعا.

وأضاف نائب المحافظ، أن القوى العاملة تقوم بدورها الرائد والمستمر فى توفير فرص عمل للشباب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم لتتلائم مع كل فرص العمل التى يتم توفيرها لأبناء المحافظة، على مستوى عالى من الكفاءة، كما نحاول جميعا تحقيق رضا المواطن ووصوله للحياة الكريمة التى وجه الرئيس السيسى بتوفيرها لكل المواطنين فى جميع أنحاء الدولة.

من جانبه رحب سيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر، بالوزير، ورئيس الجامعة ونائب المحافظ، مشيرا إلى أن العمل النقابى كان غير منظم إلى أن صدر القانون 217 لسنة 2018 لتنظيم العمل النقابى الذى له كثير من الإيجابيات على العمل النقابى فى جميع أنحاء الجمهورية، كما تم إجراء الانتخابات النقابية وتم اختيار أفضل العناصر النقابية فيها، كما تم تحديث بيانات المنظمات النقابية وتمثيل الشباب بين أعضائها.

وأضاف، أن الوزارة بذلت كل الجهد من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة فى كل أماكن العمل اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، كما تقوم برعاية المصريين العاملين فى الخارج بدول الخليج العربى وحل مشكلاتهم مع أصحاب الأعمال وتذليل كافة الصعاب أمامهم من أجل الحصول على عمل لائق ومناسب.

بدوره رحب عبد الفتاح محمود رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، بالوزير ورئيس الجامعة ونائب المحافظ، وأكد أن ندوات التوعية التى تقدمها مديرية القوى العاملة بالأقصر للشركات والعاملين بها كان لها عظيم الأثر فى مواجهة المخاطر فى بيئة العمل بما لا يوقف منظومة الإنتاج والحفاظ على العامل والمعدات، كما وفرت كافة أساليب الحماية والأمان فى بيئة العمل بما يصب فى صالح المجتمع والدولة فى كافة الأحوال.

وأكد أن شركة السكر ستظل من القلاع الصناعية التى تنتج لنا العديد من المنتجات المهمة التى يحتاجها المواطنين فى حياتهم، كما تعمل على استخدام التقنيات التكنولوجية للارتقاء بمستويات الإنتاج ودفع الاقتصاد القومى.