اليوم.. بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين برنامج الزمالة المصرية، اليوم الأحد، بمقر كلية طب قصر العينى، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة ضمن برنامج الزمالة، فى إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى، بما ينعكس إيجابا على الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.





وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى عقد الامتحانات على مدار اليوم وغدا، فى 38 تخصص وهم (أمراض الكلى، الأمراض الجلدية، طب الطوارئ، القلب والأوعية الدموية، قلب الأطفال، الموجات الصوتية، الأطفال حديثى الولادة، العلاج الطبيعى، الرعاية المركزة، الإرواء القلبى، الباثولوجيا الإكلينيكية، طب نقل الدم ومشتقاته، الأشعة التشخيصية، طب الأورام، جراحة الأورام، العلاج الإشعاعى).

وأضاف "مجاهد" أن الامتحانات تتضمن أيضا تخصصات (التخدير والرعاية المركزة الجراحية، طب الوبائيات التطبيقى، التغذية العلاجية، الجراحة التجميلية والحروق، طب الأسرة نظام قديم وحديث، طب أسنان الأسرة، جراحة الفم والفكين، الأمراض المعدية، الأشعة التشخيصية، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، تمريض حديثى الولادة، الأمراض الصدرية، تمريض الطوارئ، الجراحة العامة، طب الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، الباطنة العامة، الكتروفسيولوجيا القلب، الطب النفسى).

من جانبه، أشار الدكتور حسام حسنى، أمين عام الزمالة المصرية، خلال تفقده للجان أثناء أداء الأطباء الامتحانات إلى منح كل طبيب 3 فرص أساسية لأداء الامتحانات، حيث يتم عقد الامتحانات بنظام "التناوب" مقسمين على دفعات وذلك بعد حصول الأطباء على التدريبات اللازمة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة حسب كل تخصص، لافتا إلى حرص الوزارة على الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف "حسنى" أنه تم استحداث تخصصات (طب المسنين، أمراض الدم، السمعيات) ضمن برنامج الزمالة المصرية، ليصل عدد التخصصات المعتمدة إلى 68 تخصصا، مشيرا إلى أنه جارى اعتماد 5 تخصصات لطب الأسنان، بالإضافة إلى تخصصات (التخاطب، الجودة).