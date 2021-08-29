/647736/أعراض-تظهر-على-المصاب-بمتحور-دلتا-بلس-تعرف-عليها

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمتحور "دلتا" ، حيث تصدر البحث عنه وذلك وفقا لما اعلنت عنه وزارة الصحة من رصد حالات مصابة به منذ الأونة الأخيرة.

ويشكل متحور دلتا بلس تهديدا كبيرًا على مستوى العالم حيث يؤثر بشكل مباشر على الخلايا العصبية والجهاز التنفسي، ويأتي ذلك وفقا لما ذهب إليه الكثير من العلماء والأطباء.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى الأعراض التى تظهر على المصاب بمتحور دلتا بلس

ويرصد موقع دوت الخليج، فى التقرير التالى أبرز الأعراض الخاصة بمتحور دلتا بلس، والتأثيرات التى يسببه، والذى تعد أكثر عدوى من السلالات الأخرى، كما ينتج عنه أعراض أكثر خطورة.

أعراض متحور دلتا بلس بالتفصيل

ووفقًا لما أشار إليه الكثير من العلماء، فإن متحور دلتا بلس، يسبب حالة من الصداع الشديد فى الرأس، ويؤثر أيضًا على التهاب فى الحلق، كما يتسبب في سيلان فى الأنف وضيق فى التنفس، ويؤثر على الجهاز العصبي والتنفسي.

وحقق متحور دلتا بلس انتشار واسع فى أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك نتيجة لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، في العديد من الاحصائيات .

هذا وتمت الإشارة من قبل العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية فى منشوراتها الطبية، أن متحور دلتا بلس يقوم بإصابة كبار السن، والمواطنين الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.