/647719/المقاصة-الشركة-الراعية-لم-تصرف-أي-أموال-للفريق-ونرغب-في-بقاء-عبدالجليل

أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن الفريق الفيومي تعرض خلال الفترة الأخيرة لظروف صعبة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات بكري سليم

قال بكري سليم في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت: "الشركة الراعية لم تصرف أي أموال للفريق طوال الفترة الماضية، وهذا تسبب لنا في العديد من المشاكل”.

وتابع: “بالرغم من الظروف التي مر بها الفريق، إلا أن مجلس إدارة الفريق بذل كل ما في وسعه من أجل إبقاء مصر المقاصة في الدوري الممتاز، وعدم الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية”.

وأضاف بكري: "جميع الفرق في مصر تمتلك عناصر من المقاصة، ساهمنا في السنوات الماضية في توهج عدد كبير من النجوم مثل جون أنطوي وإيريك تراوري وأحمد الشيخ وحسين الشحات وهشام محمد وغيرهم من النجوم".

واستكمل: "المقاصة أيضا عندما وجد فريق الإسماعيلي يعاني بشكل كبير، قرر الموافقة على رحيل إيهاب جلال من أجل إنقاذ الفريق الفيومي من الهبوط".

وأوضح بكري أنه يتمنى بقاء محمد عبدالجليل، ولكن القرار يرجع إلى مجلس إدارة الفريق.

وأتم المدير التنفيذي لمصر المقاصة تصريحاته بـ "قد يكون هناك اتجاه خلال الفترة المقبلة، للاعتماد على عناصر من قطاع الناشئين بعد ظهور 8 لاعبين بشكل جيد في الفترة الماضية".

واكتسح فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، فريق مصر المقاصة بخماسية ، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح إبراهيم عادل الأهداف، بعد تسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط، ثم أحرز محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 15، ثم سجل اسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة الـ 38، وختتم أهداف الشوط ابراهيم عادل، بعد تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ 39، ثم سجل عبدالله السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 65.

لمشاهدة هدف ابراهيم عادل اضغط

🎥⚽️ هدف #بيراميدز الاول عن طريق ابراهيم عادل بخطا من دفاع مصر للمقاصة



pic.twitter.com/sInYLj8YFr — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 25, 2021

لمشاهدة هدف محمود صابر اضغط

🎥⚽️. هدف #بيراميدز الثاني عن طريق محمود صابر و مشاكل في دفاع مصر المقاصة



pic.twitter.com/rxaaOfiNVP — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 25, 2021

لمشاهدة هدف عبدالله السعيد اضغط

🎥⚽️ اسيست رمضان صبحي للمايستروا عبدالله السعيد وهدف #بيراميدز الخامس على مصر للمقاصة



pic.twitter.com/EsAWdydDHK — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 25, 2021

وتطلع فريق مصر المقاصة لخوض آخر جولتين من جولات بطولة الدوري المحلي بكامل قوته وتركيزه، حيث تعتبر تلك الجولات في غاية الأهمية، من أجل تحسين موقعهم في جدول ترتيب المسابقة، وتعويض خسارتهم في المباراة السابقة، وبهزيمتهم في مباراة اليوم، يتبقى لهم مباراة وحيدة.