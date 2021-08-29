/647720/علاء-عبد-الغني-يكشف-مصير-النحاس-مع-المقاولون

أكد علاء عبد الغني المدير العام نادي المقاولون العرب، عن مستقبل عماد النحاس المدي الفني للفريق خلال الفترة المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

علاء عبد الغني في تصريحات تليفزيونية عبر "أون سبورت": " لا توجد اي اتصالات من إدارة الأهلي بشأن عماد النحاس، وهو لايفكر في أي شئ الان في ظل الدعم الذي يتلقه من جانب إدارة النادي”.

وأضاف: "سوف نعقد جلسة خاصة مع عماد النحاس لوضع النقاط عي الحروف بشأن الفترة المقبلة”.

وتابع: "الجلسة ستشهد الاتفاق على الصفقات الجديدة، لقد اتفقنا مع 6 صفقات للتواجد مع الفريق في انتقالات الصيف".

وأكمل "سبب تراجع مستوى ونتائج المقاولون العرب بالموسم الحالي، يعود إلى رحيل العناصر التي كان يعتمد عليها الجهاز الفني في الخط الأمامي، نحن افتقدنا خدمات أكثر من لاعب مثل طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيري وشكري نجيب ومحمد طلعت".

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، في لقاء تام منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولن العرب.

وسجل الاتحاد السكندري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء من خلال خالد قمر، وأكد الد الغندور بالهدف الثاني في الدقيقة 67، وجاء بالثالث داميون لوي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

لينهي الاتحاد الموسم بالمركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما انهى المقاولون العرب الموسم بالمركز العاشر برصيد 41 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب في المباراة:

حراسة المرمى: أحمد عربي

الدفاع: باسم على، محمد سمير، خالد الحسينى، حسن الشامي

الوسط: ابراهيم صلاح، عبدالرحمن فاروق، احمد كابوريا ، داودا

الهجوم: احمد حسن مكي، محمد حمدى زكى

تشكيل الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: صبري رحيل، داميو لوي، السيد سالم، هشام صلاح

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد راشد، خالد قمر، أحمد حجي.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري، وفريق البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واصل فريق البنك الأهلي خلال أحداث المباراة بالضغط والدفاع في لقاء حسم التمكن في إستمرارية الفريق بطولة الدوري المصري الممتاز، ويهرب من فخ الصقوط لدوري قسم الدرجة الثانية بالدوري المصري.