/647730/ياسمين-رئيس-تنتهي-من-تصوير-مسلسلها-الجديد-60-دقيقة

دوت الخليج يكشف انتهاء ياسمين رئيس من مسلسل 60 دقيقة

يدور مسلسل «60 دقيقة» في أطار من التشويق والأثارة. وهو مكوّن من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

ياسمين رئيس تنظر عرض قمر 14

وتنتظر ياسمين رئيس غرض فيلم «قمر 14» التي استقرت الشركة المنتجة على موعدا مبدئيا لعرضه في السينمات المصرية بشهر أكتوبر المقبل، لينضم الفيلم لقائمة أفلام الموسم الشتوي، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في مصر وكافة الدول العربية عقب مشاركته في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وتدور أحداث فيلم “قمر14” في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

ياسمين رئيس تتألق بملوك الجدعنة

وشهدت الفنانة ياسمين رئيس تألق ونجاح باهر من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” التي تدور أحداثه حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات

مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، محمد التاجي، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبد العظيم، سماء إبراهيم، علاء قوقة، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.