/647739/أشرف-روقا-يكشف-مفاجأة-عن-مصيره-في-الزمالك

أكد محمد أشرف”روقا” لاعب نادي الزمالك، عن العروض المتقدمة له للرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم اتخاذه الفرصه الكامله خلال هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال محمد أشرف روقا في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "هناك عروض مقدمه لي وابرزها من فريق الاتحاد السكندري”.

وأضاف: "كان هناك تواصل من جانب إدارة فريق الاتحاد السكندري مع والدي في الأيام الماضية وذلك من أجل الاتفاق على ضمي، ولكن تم تأجيل المفاوضات بسبب عدم حسم الدوري".

وتابع: "ارغب كثيراً في الإستمرار مع نادي الزمالك، وهناك جلسه مع إدارة الفارس الابيض لتحديد مصيري خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن محمد أشرف روقا قد خرج من حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك في الموسم الحالي حيث لم يشارك سوى في 6 مباريات فقط. وتوج روقا مع الفارس الأبيض ببطولة الدوري.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.