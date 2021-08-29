/647740/منتخب-السلة-يخسر-أمام-بيلاروسيا-ويفقد-فرصة-التتويج-بالميدالية-البرونزية-في-كأس-العالم

تعرض منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عام، للهزيمة على يد نظيره منتخب بيلاروسيا، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة السلة ٣*٣.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

أحرز المنتخب الوطني لناشئي كرة السلة تحت 18 عام المركز الرابع فى بطولة كأس العالم تحت ١٨ عام، وذلك بعد الخساره أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٢١/٩.

وكان قد خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره منتخب أستونيا بنتيجة 16-11، في مباراة نصف النهائي من البطولة، وبتلك النتيجة تأهل أستونيا لمواجه منتخب أمريكا في المباراة النهائية للبطولة.

وكان قد تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما فاو على منتخب كازاخستان بنتيجة ٢١/١٦.

وتضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.

يذكر ان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه إفريقيا الوسطى في أولى مبارياته بالبطولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 72/56، ويلتقي مع منتخب غينيا يوم السبت المقبل.

ويتكون الجهاز الفني من كلا من: “أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء”.

موعد قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، بإرسال خطابا إلى الأندية تخبرهم فيه بالاستقرار على يوم السبت الموافق 11 سبتمبر لأجراء قرعة بطولة كأس مصر للرجال وللسيدات.

وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تقام قرعة كأس مصر للرجال في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن فريق الاتحاد السكندي هو حامل لقب البطولة على صعيد الرجال في النسخة الأخيرة لها، وعلى صعيد السيدات، الأهلي.

مشوار منتخب مصر في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية

استطاع منتخب مصر لسيدات كرة السلة التغلب على منتخب جنوب السودان في أولى مبارياته في الدور التمهيدي من تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 95/65 لصالح منتخبنا الوطني، ثم حقق الفوز على منتخب رواندا في ثاني مبارياته والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت المباراة بنتيجة 71/59.

تضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.