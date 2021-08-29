البنتاجون: مقتل اثنين من تنظيم داعش بخراسان وإصابة ثالث ردًا على هجوم مطار كابول

/647737/البنتاجون-مقتل-اثنين-من-تنظيم-داعش-بخراسان-وإصابة-ثالث-ردا-على-هجوم-مطار-كابول

بعد يوم من تهديدات الرئيس بايدن، أعلن البنتاغون مقتل عنصرين مهمين من تنظيم "الدولة الإسلامية في ولاية خراسان" بضربة جوية نفذتها طائرة مسيّرة أمريكية ردا على الهجوم الذي استهدف مطار كابول.

وقال الجنرال بالجيش الأمريكي وليام تيلور للصحفيين إن اثنين من مسئولي التخطيط في تنظيم "الدولة الإسلامية" (ولاية خراسان) قُتلا وأُصيب ثالث في ضربة جوية بطائرة مسيرة بإقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، مضيفا "ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية".

البنتاجون

كما قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين اليوم السبت إن القوات الأمريكية بدأت انسحابها من مطار كابول.

وقال مسئول أمريكي آخر إن عدد الجنود الأمريكيين في مطار كابول انخفض لأقل من 4 آلاف جندي من إجمالي 5800 سابقا.

وأعلن الجيش البريطاني من جهته أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي السبت وأن آخر طائرة مخصصة لإخراج مدنيين من البلد أقلعت من كابول.

القوات البريطانية

وقال قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر لشبكة بي بي سي راديو 4 "نشارف على انهاء عمليات الإجلاء التي ستتم خلال النهار" وعندها "سيتحتم بالطبع إخراج قواتنا".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن آخر طائرة عسكرية مخصصة لنقل مدنيين أقلعت من كابول، ومن الممكن أن ينضم عدد ضئيل من المدنيين إلى رحلات إضافية مرتقبة لإخراج الموظفين الدبلوماسيين والعسكريين.

جسر جوي لإجلاء الأفغان الراغبين في الفرار

على جانب آخر، دخل الجسر الجوي لإجلاء الأفغان الراغبين في الفرار من نظام طالبان الجديد مرحلته النهائية السبت، قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لانسحاب الجنود الأمريكيين من أفغانستان بعد عقدين على اشتعال الحرب.

وأنهت غالبية الدول عملياتها في مطار حامد كرزاي الدولي. وسمح الجسر الجوى العملاق بإجلاء نحو 112 ألف أجنبي وأفغاني منذ 14 أغسطس، أي عشية استيلاء طالبان على كابول، ونحو 117,500 منذ نهاية يوليو، استناداً إلى أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة الأمريكية.

فرنسا

وأنهت فرنسا مساء الجمعة جسرها الجوي. وأعلنت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أنّ "نحو ثلاثة آلاف شخص، بينهم أكثر من 2600 أفغاني" نقلوا إلى برّ الأمان. وأعلنت سويسرا وإيطاليا وإسبانيا والسويد الجمعة استكمالها رحلات الإجلاء، الأمر الذي سبقتها إليه ألمانيا وهولندا وكندا واستراليا.

إيطاليا

وتؤكد إيطاليا أنها أجلت أفغاناً أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، أي 4900 لاجئ، بينما أجلت ألمانيا نحو 5300 شخص من جنسيات مختلفة، وأستراليا 4100، وكندا أكثر من 3700، واسبانيا أكثر من 2200، والنروج 1100، وكذلك السويد.