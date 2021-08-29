محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغيرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.





وشدد محافظ القاهرة على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، والتأكد من مدى صلاحيتها، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعداد تلك البالوعات لاستقبال الأمطار ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء. ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لمراجعة الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة بالتنسيق مع الإنارة المركزية بهيئة النظافة وتغطيتها على الفور حرصا على حياة المواطنين.

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