جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استجاب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة.





وأضاف أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م بتاريخ 26/ 8/ 2021، بزيادة قدرها 250 جنيها شهريا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021م مع بدل صعود المنبر. وتوجه وزير الأوقاف، وجميع العاملين بالوزارة بكل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس السيسى على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن زيادة 250 جنيها فى دخل الأئمة وتشكر الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.