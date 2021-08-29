محافظ القاهرة: لن نسمح بتشويه العاصمة بإشغالات الباعة الجائلين

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الاشغالات، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت المليارات على تطوير العاصمة لإعادة الشكل الحضارى لها، ولن يسمح بأن يتم تشويهها بوجود إشغالات للباعة الجائلين، مؤكدًا ضرورة الإسراع بإزالة كافة الإشغالات لتمكين شركات النظافة من أداء عملها بيسر.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، حيث أكد محافظ القاهرة أنه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ القانون دون تجاوز أو اعتداء على أحد.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلى المواطنين الذين يعمل الجميع من أجل خدمتهم، كما طالب بالتعاون مع المجتمع المدنى، مؤكدًا دوره الوطنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ مشاريع التنمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

وحث محافظ القاهرة جميع الموظفين بالمحافظة والأحياء والمديريات على الإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" حماية لهم ولأسرهم.

كما طالب مدير مديرية التربية والتعليم بإمداده بتقرير يومى عن أعداد العاملين الذين تلقوا التطعيم على أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسى، مشيرا إلى ضرورة عمل حملات توعية لطمأنة أولياء الأمور بالإجراءات التى سيتم إتخاذها لحماية الطلبة ضد فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسى.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التربية والتعليم بالانتهاء من تجهيزات المدارس قبل بدء العام الدراسى، مشيرًا إلى أن القاهرة بها ما يقارب 2200 مدرسة فى جميع المراحل.

كما وجه عبد العال الشكر لجميع القائمين على أعمال الإزالات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم إزالة عزبة المطار بحى النزهة والتى تضم 105 عقارات فى فترة لا تتجاوز 10 أيام، ويتم العمل حالياً على إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحى مصر القديمة والتى تعد من أصعب المناطق العشوائية بالعاصمة.

كما وجه محافظ القاهرة نائب المنطقة الشرقية بمتابعة مشروع مدينة معا مع تواجد مدير المشروع بالمدينة على مدار اليوم لمتابعة المشكلات والعمل على حلها على الفور، مشيرا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع وزارتى التموين والصحة توفير كافة الخدمات الناقصة بالمدينة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة بذل جهد أكبر فى ملفى التصالح وتقنين الأراضى ووضع خطة ممنهجة لإنجاز العمل فى الملفين.