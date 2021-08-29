صور.. طلاب كلية التجارة يطلعون على أعمال تنفيذ أكبر منطقة لوجستية بطنطا

جدة - نرمين السيد - نظم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية/ اللوجستية بمدينة‪ طنطا، فى إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقى المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر.





حضر الزيارة خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط، والدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والوفد المرافق له من قيادات الجامعة، والدكتور عبد العزيز هاشم، وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة، وغيرهم.

واطلع طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة على أعمال تنفيذ أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة على مساحه حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 6 مليارات جنيه مصرى، وتتوسط المنطقة التجارية 10 محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمه، وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين تولى اهتماما كبيرا بتدريب طلاب الجامعات المصرية سواء داخل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومنها جهاز تنمية التجارة لصقل خبرات وتجارب الطلاب، وكذلك أيضا تنظيم الزيارات الميدانية لاطلاعهم على إنجازات المشروعات القومية المختلفة التى تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص على أرض الواقع بما يتيح لهؤلاء الطلاب اكتساب المعرفة الكاملة عن هذه المشروعات التى يتم تنفيذها فى عهد القيادة السياسية ومنها إنشاء مشروعات لوجستية / تجارية تبلغ 18 مشروعا فى 11 محافظة حتى الآن، وأن معدلات تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع تتجاوز الـ 75% حاليا، كما أنه من المقرر افتتاح المرحلة النهائية للمنطقة اللوجستية التجارية بمدينة طنطا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى، إلى أن المنطقة اللوجستية فى طنطا تتضمن العديد من الأنشطة التى سوف تسهم فى نقله نوعيه للمواطن بمحافظات بالدلتا حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135.000 متر مربع تم افتتاحه يحتوى هايبر ماركت و توكيلات تجاريه و7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقة لوجيستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا.

كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جمله ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات المتنوعة ومكاتب إداريه مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم فى تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التى لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.

وتتضمن قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالى الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة إنترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.