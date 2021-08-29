/647734/إصابة-سائق-على-يد-عاطل-بسبب-خلافات-الجيرة-في-القليوبية

أصيب شخص فى مشاجرة، اليوم الأحد، فى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تلقى المركز بلاغ من مستشفى شبين القناطر العام، بالواقعة وبالإنتقال الى مكان الحادث و المعينة تم معرفة الفاعل وتم ضبطه و تحويله الى النيابة العامه، لتولى التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة سائق فى مشاجرة بالقليوبية

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور ، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة عنيفه ووجود مصاب بمنطقة حى العلامية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة، واتضح من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المدعو «زين ع ح»، يبلغ من العمر 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 7 قضايا «سلاح ومخدرات ومشاجرة»، والمدعو«عبد النبى أ ا»المصاب، يبلغ من العمر 25 سنة، سائق، ومقيم بدائرة المركز، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله الى مستشفى ، لتلقى الأسعافات اللازم، ، وسبب المشاجرة هو وجود خلافات جيرة بين الطرفين.

مشادة كلامية

وبدء الشجار من مشادة الكلامية الى تعدى من الأول «زين» على الثانى «عبد النبى» بالضرب وترتب على ذلك ما به من إصابات، ونجحت قوات المباحث من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.