بدءًا من سبتمبر.. الحكومة تعلن زيادة  250 جنيه شهريا لتحسين دخل الأئمة

/647746/بدءا-من-سبتمبر-الحكومة-تعلن-زيادة 250-جنيه شهريا لتحسين-دخل-الأئمة

أصدرالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م بتاريخ 26/ 8/ 2021م بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021م مع بدل صعود المنبر .

الحكومة تعلن زيادة 250 جنيه شهريا لتحسين دخل الأئمة يأتي ذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة . هذا ووجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة ، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار ، معاهدين الله (عز وجل) وسيادة الرئيس (حفظه الله) أن يبذلوا قصارى جهدهم في نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفي خدمة وطننا العزيز .

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