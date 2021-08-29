/647747/حقيقة-صورة-محمد-فؤاد-المثيرة-للجدل-وعلاقتها-بعبد-الباسط-حمودة

انتشرت في الساعات القليلة الماضية صورة أذاع أحدهم أنها للفنان محمد فؤاد، لتنقلب السوشيال ميديا في دقائق وتصبح هذه الصورة الشغل الشاغل لروادها ولوسائل الإعلام.

دوت الخليج يكشف حقيقة صورة محمد فؤاد المثيرة للجدل

ظهر محمد فؤاد في الصورة التي انتشرت بلوك مختلف، ما جعل البعض يشبهه بالفنان عبدالباسط حمودة، وآخرون شبهوه بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وأخذ رواد السوشيال ميديا في تداول الصورة بسخرية عريمة عبر حسابتهم.

والحقيقة أن تلك السخرية كانت في صالح الفنان محمد فؤاد اذ أنه أصبح يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، الأمر الذي يسعى أي نجم لنيله، والحقيقة أيضا أن الصورة المتدولة ليس لها علاقة بالفنان ولكنها مفبركة كما صرح بعض خبراء الفوتوشوب، اذ انها أجرى عليها تغييرًا في قصة الشعر لتشبه قصة شعر عبد الباسط حمودة.

محمد فؤاد يحتفل بحفل خطوبة نجله

واحتفل محمد فؤاد بخطبة ابنه عبدالرحمن، قبل نحو أسبوعين، في حفل عائلي بالساحل الشمالي، ضم أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وأحيا الفنان محمد نجاتي حفل خطوبة عبدالرحمن ابن محمد فؤاد، وأهدى له اغنية خصيصًا بعنوان بيزنس مان، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ونشر محمد فؤاد صورة تجمع ابنه مع خطيبته عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم.

محمد فؤاد يتألق بأغنية أحكي لك

وطرح محمد فؤاد منذ عدة أشهر أغنيته الجديدة «أحكي لك» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، الأغنية من تأليف أسامة محرز وألحان وليد سعد.سبقهما بطرح أغنتي «في الحفلة» و«ليه»؟ فيما كانت آخر حفلاته في عيد الأضحي الماضي بالساحل الشمالي، قدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه.