/647751/ليونيل-ميسي-يقود-تشكيل-باريس-سان-جيرمان-المتوقع-أمام-ريميس

تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان وريميس في الساعة التاسعة غلا ربع مساء، في لقاء الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، ويتواجد اليوم في قائمة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع الفريق الباريسي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم أمام ريميس، بتشكيل متوقع هجومي بقيادة الوافد الجديد ليونيل ميسي، يتقدمة مبابي ونيمار. تشكيل باريس المتوقع: في حراسة المرمى: دوناروما. خط الدفاع: : حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - ديالو – كريهير. خط الوسط: ماركو فيراتي - باريديس – فينالدوم. خط الهجوم: ليونيل ميسي – كيليان مبابي – نيمار.

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