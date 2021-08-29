اتحاد شباب الجمهورية: التنظيم و الانضباط أسرار نجاح حملة التبرع بالبلازما

حيث توافد أكثر من ثلاثة الاف شاب اليوم على مراكز التبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية، وتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات.
ومن جانبها تابعت غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة توافد المتبرعين على مدار اليوم و نجاح عمليات التبرع فى سهولة ويسر.
وجاءت هذه الفعالية فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما وكان قد دعا اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب مصر للمشاركة فى المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم .
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