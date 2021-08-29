/647757/بعد-تتويجه-ببرونزية-طوكيو-كل-ما-تريد-معرفته-عن-هاني-عبدالهادي-تاريخ-حافل-في-رفع-الأثقال-صاحب-ذهبية-لندن-2012-وهيمنة-على-القارة-الإفريقية

نجح البطل المصري هاني عبدالهادي، في التتويج بالميدالية البرونزية في رياضة رفع الأثقال، في دورة النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو. ليسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ منافسات رفع الأثقال البرالمبي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات حول بطل مصر في رفع الأثقال هاني عبدالهادي:

البداية والنشأة

ولد هاني محسن عام 1980، وظهر بشكل مميز، في بداية مسيرته برياضة رفع الأثقال، وتمكن من حصد العديد من البطولات المحلية، بالإضافة إلى البطولات العربية والإفريقية والتي بدأ في حصد ميداليات تلك البطولات في عام 2007.

ويعد هاني محسن أحد المواهب الرياضية الفذة في تاريخ رياضة رفع الأثقال البارالمبي، حيث أستطاع قهر الحديد بعزيمته وإصراره، وتمكن من إعتلاء مناصب التتويج في العديد من المرات.

الأنجازات

حصد صاحب الـ 41 عاما، العديد من البطولات والميداليات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي بالإضافة إلى المستوى العربي.

حصل هاني محسن على المركز الأول في دورة الألعاب العربية سنة 2007، ثم تمكن بعدها بعام من حصد المركز الرابع في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في بكين بالصين سنة 2008.

واستطاع البطل المصري من الفوز بالبطولة الإفريقية وحصد االميدالية الذهبية، بعد حصده للمركز الأول في البطولة لعام 2009.

وفي عام 2010، حصل على المركز الأول في بطولة فزاع الدولية بدبي بالإمارات.

كما حصل على المركز الأول في بطولة العالم في ماليزيا سنة 2010 ، وكذلك في بطولة فزاع الدولية سنة 2011

حصل على المركز الأول في بطولة خورفان بالإمارات سنة 2011، فضلا عن ذهبية بطولة فزاع الدولية بالإمارات سنة 2012

وتوج هاني محسن بالميدالية الذهبية في بارالمبياد لندن 2012، واستطاع خلالها تحطيم الرقم البارالمبي.

حصد فضية بطولة فزاع الدولية بالإمارات، ويسعى لزيادة إنجازته خلال منافسات بارالمبياد طوكيو 2020

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.