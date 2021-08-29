« عايزني أصرف عليه »..ربة منزل في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

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«بيقولي دي بنتك لوحدك أصرفي عليا ».. بهذة الكلمات رفعت زوجة « هويدا » 27 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «خالد»38 سنة،موظف، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

تحيامصر يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة

متجوزة بقالي سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة،جواز صالونات عن طريق أهلي،من قبل جواز وانا بشتغل واستمر الشغل لبعد جواز،بشتغل وبصرف على البيت،وكل لما بطالبه بفلوس يقولي أصرفي أنتي مش بتشتغلي».

دى بنتك أنتي لوحدك

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «خلفت وبقا عندي بنت أسمها «كارما»،ومستلزمات البيت كترت، وبقيت أحتاج حاجات كتير ليا أنا ولبنتي، وفلوس شغلي مش مكفية المصاريف، ولما أقوله أنا محتاجة فلوس عشان بنتك يقولي أنا مالي مليش دعوة مش بنتي دى بنتك أنتي لوحدك أصرفي عليها أنتي واصرف على البيت».

حياتي متبهدلة

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «زهقت وتعبت ومبقتش عارفة أعمل ايه،ولا أصرف عليا منين،لأني مرتبي صغير، مش هيغطي مصاريف البيت ومصاريف الطفلة، وكمان أنا عايزة أقعد في البيت عشان أرعي بنتي ومش عارفة.. أنا حياتي متبهدلة وقربت انزل أشحت على بنتي ،فلجأت الي محكمة الأسرة مصر الجديدة لرفع دعوي خلع ضده».