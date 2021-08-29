/647762/بيان-من-الزمالك-بشأن-مراسم-تسليم-درع-الدوري-تفاصيل

نشر نادي الزمالك بيان رسمي، توضيحاً لما حدث في مراسم تتوج الفارس الأبيض، ببطولة الدوري الممتاز 20202-2021.

ونشر عبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك وجاء البيان كالأتي: الأصالة عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، يعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمة على احترام كافة أطراف المنظومة الرياضية، وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا.

وفي هذا الإطار وبشأن ما صاحب مراسم تسليم درع الدوري من أحداث عقب مباراة البنك الأهلي توضيح ما يلي:-

ويستعرض دوت الخليج الأزمات التي واجهت الزمالك في ختام التتويج بالدوري:

الأزمة الأولى:

لم يقم أحد من القائمين على تنظيم المباراة ومراسم التتويج بتوضيح أو إعلان الخطوات والضوابط الواجب اتباعها في حينه بالمخالفة لما كان يجب على المنظمين القيام به من ضرورة عقد اجتماع يضم كل الأطراف لوضع تصور كامل وواضح للتتويج والاحتفال بالنسبة للجميع بما في ذلك اللاعبين وعائلاتهم ولعل الجميع يشاركنا الرأي أن من أغفل ذلك يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن الأزمة وتداعياتها.

الأزمة الثانية:

تبين بعد انتهاء المباراة أن أعداد كبيرة من الأشخاص من غير ذوي الصفة تواجدوا بمحيط الملعب ومنطقة التتويج.

الأزمة الثالثة

حاول قائد الفريق بناء على تكليف اللاعبين له تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمة المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلى أرض الملعب للمشاركة في التتويج على نحو ما جرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولى بذلك إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم وبعد مجموعة من إجراءات الفحص والتدقيق غير معتادة بما يحمل إشارة واضحة على مشروعية تصرفهم وأحقيتهم في المشاركة بالاحتفال وهو ما جرت عليه الأمور في المناسبات المماثلة.

الأزمة الرابعة

تدخل عدد من المتواجدين لمنع ذلك بأسلوب غير لائق اتسم بالعنف والحدة دون بيان سبب وبطريقة غير مبررة تشير إلى احتمال تعمد إثارة مشكلة وتصعيد الموقف بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد البروتوكولية.

الأزمة الخامسة

في هذا التوقيت وفي ظل حالة من التوتر الشديد والتي ترجع إلى ما قبل المباراة، حيث جرت أحداث غير مبررة لا محل لتفصيلها الآن توجه مسئولو اتحاد الكره إلى البوابة الداخلية للملعب المؤدية لغرف خلع الملابس حيث تواجد كابتن الفريق والذي لم يجاوز حديثه المطالبة بحق اللاعبين المشروع في الاحتفال إلا أن بعض مرافقي مسئولي الاتحاد وعلى مسمع منهم تحدث إلى كابتن الفريق بطريقه مسيئة متعمده مما زاد الأمر توترا.

الأزمة السادسة

إننا جميعا نكن كل التقدير والاحترام لجميع مسئولي المنظومة الرياضية ونرفض أي موقف اعتبر دون قصد إساءة للغير، وفي المقابل نطالب كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم أن يضطلعوا بمسئولياتهم ومن أهمها إجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن تلك الوقائع يؤخذ فيها بعين الاعتبار الحالات المماثلة بما يدرأ شبهة الانحياز والكيل بمكيالين وحتى يتسنى اتخاذ قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف.

الأزمة السابعة

يؤكد نادي الزمالك رفضه انفراد أي طرف كان جزء من الأزمة باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد وأن النادي سيواجه أي شئ من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

الأزمة الثامنة

يطالب نادي الزمالك جميع الأطراف بالتجرد وأعمال العقل والنظر إلى الموقف من كافة جوانبه وإبعاده وعدم اختزاله في معالجة فرديه لأمر قائد الفريق، وعدم غض الطرف عن آخرين يتحملون عن عمد أو إهمال تبعات الأزمة، ندعو الجميع إلى تقدير اعتبارات المصلحة العامة كما هو نهج نادي الزمالك.

الأزمة التاسعة

يعلن نادي الزمالك فتح تحقيق شامل حول الواقعة للوقوف علي كافه الحقائق ويرحب النادي بمشاركه كل الأطراف ذات الصلة في التحقيقات كما يرحب بالمشاركة في أي تحقيق تجريه جهة مختصة وإعلان النتائج وفق أعلى معايير المهنية والشفافية.

الأزمة العاشرة

يعلن نادي الزمالك أنه بصدد الإعداد لاحتفال بمناسبة الفوز ببطولة الدوري العام بطريقة لائقة تناسب قيمة الفارس الابيض ومحبيه بما في ذلك إقامة احتفالية جماهيرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه بإذن الله.