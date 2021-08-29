تفاصيل القبض على تشكيل عصابي استولى على أموال عملاء أحد البنوك.. فيديو

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واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية الناجحة، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ضد التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، ونجحت خلال 48 ساعة في القبض على ضبط تشكيل عصابي آخر، استولى على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي

تفاصيل الواقعة

وتلقى قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك، واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائي، والحصول منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الالكتروني بسعر أقر من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .

فريق بحث جنائي

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها، والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة في تلك البلاغات، إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي "تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم "هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول "تستخدم في ارتكاب الوقائع".

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمين بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي، وارتكابهم عدد من الوقائع، وبتطوير مناقشتهم أكدوا شرائهم قطع أراضي وعقارات من متحصلات وقائع النصب، وإيداع باقي المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

ونجحت الشرطة في التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز "2 مليون جنيه"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.