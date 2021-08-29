/647766/رسميا-إيقاف-برنامج-مي-حلمي-وإحالتها-للتحقيق
قرر مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم» إيقاف الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» بالقناة وتجميد البرنامج وإحالتها للتحقيق عما بدر منها في حلقة أمس بالقناة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
قررت قناة الحدث اليوم، إيقاف المذيعة مي حلمي عن العمل، لحين التحقيق معها فيما نسب إليها من إساءة لنجم الزمالك الأسبق أحمد صالح، والذي انسحب من حلقة برنامجها أمس، اعتراضاً على طريقة الحوار.
قالت قناة الحدث في بيان أصدرته منذ قليل، بناءً على ما تم رصده من قبًل المرصد الخاص بالقناة خلال حلقة الإعلامية مي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، وقررت القناة.
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