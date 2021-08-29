وزير الأوقاف : اهتمام السيسى بتحسين أحوال الأئمة يدعم الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورعايته وإكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين ورفع مستوى المعيشة لهم وتحسين الأوضاع المالية والعلمية للأئمة دعم كبير للفكر الوسطى المستنير الذى تتبناه مصر محليا وعربيا وأفريقيا وإسلاميا ودوليا.





وقال وزير الأوقاف فى تصريحات، اليوم الأحد، إننا ماضون بقوة فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بشأن برامج التأهيل والتدريب المستمر لتكوين جيل شديد التميز يكون قادرا على قيادة رأى عام دينى منضبط يراعى فقه الواقع والمستجدات فى ضوء الحفاظ على الثوابت وقف توجيهات الرئيس فى هذا الشأن من خلال العديد من برامج التدريب سواء فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات أم بالمشاركة مع المؤسسات المعنية ببناء الوعى.

وأضاف أن بناء الوعى والإنسان المصرى والاجتهاد فى طلب العلم والانضباط فى العمل هو شعار الأوقاف فى المرحلة الراهنة، لاسيما وأن الأئمة يقفون على قلب رجل واحد فى مواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل والوعى المصرى، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه المرحلة المهمة فى تاريخ الوطن هو بناء الإنسان المصرى ونشر الوعى، موضحا أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو عهد جديد من أجل النهوض بالإنسان المصرى دينيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا وأن الوزارة تتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها فى تنفيذ هذه المهمة لدحض التطرف ومواجهة التشدد والجمود مع الحفاظ على الثوابت الدينية والتى طالما يؤكد عليها الرئيس السيسى.

وتابع أن المهمة الرئيسية للوزارة فى المرحلة الراهنة هى النهوض برسالة المسجد الجامع تثقيفيا ومجتمعيا ولن يقف أو يتوقف دور الوزارة عند حدود عمارة المساجد بناء أو فرشا أو صيانة أو تجديدا، إنما يأتى ذلك تهيئة لمهمة أعظم وهى دور المسجد فى خدمة المجتمع روحيا وتثقيفيا و مجتمعيا، ليصبح المسجد قبلة حقيقة للمجتمع ، يجدون فى رحابه السكينة والطمأنينة والأمن المجتمعى، لافتا إلى أن ذلك هو منهج الوزارة وما تسير عليه بقوة سواء من حيث تأسيس فكرة المسجد الجامع وتطبيقها على أرض الواقع أم من حيث إعداد الأئمة وحسن تأهيلهم وصقل مواهبهم للقيام بهذه المهمة خير قيام.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة لن تألوا جهدا حتى تقضى على التشدد مثلما تمكنت من قبل من منع الجماعات المتطرفة من السيطرة على المساجد، ومضيفا أن الوزارة سوف تكثف خلال المرحلة المقبلة مثلما تمكنت أيضا من التواجد فى الفضاء الإلكترونى من خلال المواقع والصفحات التى أنشأتها وتم استحداثها على السوشيال ميديا إلى جانب ما تقوم به من دورات تدريبية متقدمة وقوافل دعوية مستمرة وعلى نطاق واسع فى كافة القرى والمدن على امتداد القطر المصرى، بل وتعمل الوزارة أيضا على نشر الفكر الوسطى المستنير خارج مصر فى محيط إقليمها العربى والأفريقى والإسلامى والدولى أيضا وبخاصة فى مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، إلى جانب قيامها بالدور الاجتماعى الذى تؤديه للنهوض بمستوى الأسر الأولى بالرعاية لها أهداف عديدة ومثمرة حيث تخوض الدولة المصرية حربا شرسة ضد التطرف والتشدد ، فلا مناص من حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية.

وأوضح أن الوزارة قد قامت بجهد واضح وظاهر فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وأن القواسم الإنسانية المشتركة هى الأساس والمنطلق الذى ننطلق من خلاله لبناء جيل جديد قادر على بناء المستقبل، وترسيخ قيم المواطنة ونشر قيم التسامح الدينى والسلام الإنسانى والعيش المشترك.