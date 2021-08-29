/647760/بيقولي-لبسك-ضيق-وعايزني-ألبس-النقاب-هبه-في-دعوى-خلع-امام-محكمة-الأسرة-بعين-شمس

«بيقولي لبسك ضيق وعايزني ألبس النقاب».. بهذة الكلمات رفعت زوجة «هبه» 28سنة، دعوى خلع ضد جوزها «حسام»37 سنة، أمام محكمة الأسرة بعين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بعين شمس

متجوزة بقالي 3 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 3 شهور، جواز صالونات، أول الجواز كان بيعاملني كويس وحلو، وأتعلقت بيه جدا لدرجه شوفته في عينه الحب، بدء بعد الجواز بأسابيع يغير عليا جدا ويشك فيا من قريب قبل غريب حتا أخواتي بيقولي متقابلهمش،ولما كانوا يجوا يزروني في الشقة يطردهم».

بيقطع في هدومي

وأشارت الزوجة: «بدء يقولي لبسك بقا ضيق،ويقطع فى الهدوم ويقولي ده لا وده أه،وقطع كل هدومي اللي كانت في جهازي،مع اني هدومي كلها محتشمة، مبقتش طايقة العيشة معاه طهقنينمبقتش أحب أنزل ولا أقابل حد من تصرفاته وبهدلته ليا».

عايزني ألبس النقاب

وأضافت الزوجة :«بعد فترة بدء يشك فيا من جيران وبواب ويضرب فيا ويزعقلي،نزل أشتري نقاب وأجبرني أني ألبسه يأما هموتك من الضرب، مش عارفة ده مجنون ولا أيه، أنا بقيت أخاف منه ومن تصرفاته، فسبتله البيت وروحت عند أهلي، ولجأت إلى محكمة الأسرة عين شمس لرفع دعوي خلع ضده».