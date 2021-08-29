توتنهام يحقق الفوز على واتفورد وينفرد بصدارة الدوري«فيديو»

/647775/توتنهام-يحقق-الفوز-على-واتفورد-وينفرد-بصدارة-الدوريفيديو

انتهت أحداث مباراة توتنهام هوتسبيرج وواتفورد بريدج، بنتيجة هدف دون رد لصالح توتنهام، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب توتنهام هوتسبيرج.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نجح الدولي الكوري الجنوبي سون من تسجيل الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، من خلال ضربةحرة مباشرة من الجانب الأيسر لملعب المباراة.

https://twitter.com/Digital1994/status/1431986985883914243?s=20

وبهذا الفوز يتصدر فريق توتنهام هوتسبيرج صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل ثلاث مباريات، والتي قدم فيه الكوري الجنوبي قوتة في تسجيل الأهداف، في حين يقع واتفورد في المركز الـ 12 برصيد ثلاث نقاط.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جافيت تانجانجا، دافينسون سانشيز، إريك دير، سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: أوليفر سكيب، بيير هويبرج، ديلي ألي.

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين، ستيفن بيرجوين.

تشكيل واتفود في المباراة:

في حراسة المرمى: دانييل باخمان

خط الدفاع: كريج كاثكارت، وليام إيكونج، فرانسيسكو سيرالتا، ادم ماسينا

خط الوسط: إيتيبو، إسماعيل سار، سيسوكو، يوراي كوسكا، إمانويل بونافنتور

خط الهجوم: جوشوا كينج

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

وانتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.