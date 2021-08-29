بعد 4 أيام عرض..فيلم «200 جنيه» يتخطى الـ2 مليون جنيه

/647773/بعد-4-أيام-عرضفيلم-200-جنيه-يتخطى-الـ2-مليون-جنيه

نجح فيلم «200 جنيه» في مواصلة إحتلال المرتبة الثانية لإيردات شباك التذاكر بعد مرور 4 أيام من عرضه بدور العرض السينمائية داخل مصر، لكنه لم يستطع اختطاف الصدارة من فيلم «الإنس والنمس» .

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «200 جنيه»

جني فيلم «200 جنيه» إيرادات أمس السبت بلغت 450 ألفًا و514 جنيهًا لتصل إجمالي إيراداته في 4 أيام فقط من عرضه بالسينمات المختلفة إلى 2 مليون جنيه و45 ألف، في حين حقق «الإنس والنمس» إيرادات بلغت 822 ألفا و341 جنيها، متصدرا إيرادات شباك التذاكر.

وكانت قد شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكوبر عرض فيلم «200 جنيه» بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

قصة فيلم 200 جنيه

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى، وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول “200 جنيه” تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

أبطال فيلم 200 جنيه

فيلم «200 جنيه» من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وعلى نفس السياق تدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.