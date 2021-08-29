كليب «نور العين» لعمرو دياب يتحول إلى صيغة «HD»

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دوت الخليج يرصد تحويل كليب نور عيني لعمرو دياب لصيغة الـHD

بدأت قناة روتانا بتنفيذ هذا القرار مع فيديو كليب أغنية «نور العين» للهضبة عمرو دياب والذي تم تحويله إلى تقنية الـ"HD “ عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب"، والعمل من كلمات الشاعر الغنائي أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوي، وتوزيع موسيقي للكابو حميد الشاعري.

وتعمل شركة “مزيكا” للمنتج محسن جابر حاليًا على تحويل باقى أغنيات النجوم أمثال وردة والنجم اللبناني راغب علامة وهاني شاكر ومصطفى قمر وهشام عباس والمغربية سميرة سعيد وأنغام ولطيفة ونوال الزغبي وديانا حداد والكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري ومدحت صالح وإيهاب توفيق والنجم تامر حسنى وتامر عاشور ورامى صبرى وخالد سليم وعدد كبير من نجوم الغناء النجوم، فى صورة جديدة ومختلفة والذي سيعيد الحياة للأغنيات من جديد، لتعود معها الذكريات بشكل مختلف ومتميز عن ما عرضت عليه من قبل.

أغنية «اتقل» لعمرو دياب تتصدر متجر ITunes فى مصر

وفي سياق متصل احتلت أغنية «اتقل» للفنان عمرو دياب المركز الأول في مبيعات متجر ITunes الإلكتروني في مصر بعد دقائق قليلة من طرحها، وكانت الأغنية مصممة خصيصا لإحدى الحملات الدعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى، والأغنية كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم. وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.

عمرو دياب يتألق في حفل العلمين

وسبق، وأحيا عمرو دياب يوم الجمعة الماضي، حفلًا غنائيًا، مسرح ميوزيك أرينا «الماسة» في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، الذي شهد حضورًا كبيرًا للجمهور، كما شهدت الطرق المؤدية إلى الحفل تكدسًا مروريًا مبكرًا؛ نظرًا لتوافد الجمهور لحضور الحفل من مختلف منتجعات الساحل الشمالي والإسكندرية والمناطق المجاورة.

وبدأ الهضبة حفله بأغنية «يا أنا يا لأ»، وبعدها عدد من أغانيه، وهي: “يتعلموا، وياه، يوم تلات، قدام مرايتها، أماكن السهر، بحبه، نغمة الحرمان، الجو جميل، وزي ما إنتي”.