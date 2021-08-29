/647777/اتحاد-الكرة-يعلن-موعد-قرعة-الدوري-الثلاثاء-المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل 31 أغسطس الحالي بحضور مندوبي الأندية ال 18 المشاركة في المسابقة.

ويرصدد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام القرعة بالمقر الرئيسي للاتحاد ، على أن تعلن مواعيد المباريات في وقت لاحق.

عقد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد، حيث تم استعراض المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد، فيما استمع لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

الزمالك يتوج بالدوري

جدير بالذكر أن الزمالك فاز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه قبل نهاية الموسم الحالي بجولة وأنهى الفريق البطولة ورصيده ٨٠ نقطة.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

رابطة أندية المحترفين

كما جدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته للأندية لتشكيل رابطة أندية المحترفين لإدارة مسابقة الدوري بنفسها، فيما ناشد الأندية لتسديد مديونياتها لدى الاتحاد، حيث يقوم الاتحاد بتسديد ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية للجهات المختصة بها بشكل فوري مما يخلق عبئا اضافيا على الاتحاد في حالة عدم تسديد الأندية للديون المستحقة عليها.

فيروس كورونا

وأشار مجاهد أن فتح الباب أمام جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في ظل جهود الدولة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة فيما تتكفله إجراء مسحات طبية للاعبين سواء على الأندية أو الاتحاد.