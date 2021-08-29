/647778/5500-مواطن-أمريكي-وربما-أكثر-تم-إجلاؤهم-وبايدن-يتوجه-إلى-دوفر-لاستقبال-رفات-الجنود-الأمريكيين

قبل انتهاء الانسحاب كاملًا، قالت الخارجية الأمريكية، إنه تم إجلاء ما يقرب من 5500 مواطن أمريكي وربما أكثر من أفغانستان منذ 14 أغسطس.

القيا دة المركزية

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن طائرة مسيرة شنت غارة على انتحاري من داعش في كابول.

وأشارت القيادة المركزية، إلي أن حجم انفجار سيارة الانتحاري في كابول أظهر كمية كبيرة من المتفجرات.

فيما أكد المتحدث العسكري الأمريكي، علي شن غارة على سيارة انتحاري من داعش في كابول.

جو بايدن يتوجه إلى دوفر

من جهة أخرى وعلى ذات المنوال توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، اليوم الأحد، حيث سيلتقي أسر الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في التفجير الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابول الأسبوع الماضي، ويشهدون عودة رفاتهم إلى الوطن.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، غادر بايدن ترافقه السيدة الأولى جيل بايدن، في وقت مبكر من اليوم، متوجهين إلى قاعدة دوفر الجوية حيث ستقام المراسم.

قُتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات الأفغان

وقُتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات الأفغان يوم الخميس الماضي في تفجير انتحاري وقع بالقرب من مطار كابول، حيث كانت القوات الأمريكية تعمل على إجلاء آلاف المواطنين الأمريكيين والمدنيين الأفغان قبيل الموعد المقرر لانسحابها الكامل من أفغانستان يوم الثلاثاء المقبل، وأعلن تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عن الهجوم.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس السبت، أسماء الجنود الأمريكيين القتلى الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و25 عامًا.