دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة سها سعيد خلال دور الإنعقاد الأول بالشيوخ

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ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائبة سها سعيد ،وكيل لجنة الغعلام عضو مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الاول.

فيروس كورونا

حضرت النائبة سها سعيد 21 جلسة عامة، إضافة إلى استخدام 4 أدوات رقابية ،كما تقدمت بمقترح بشأن ربط قصور الثقافة بالمدارس للممارسة الانشظة الفنية المفقودة فى الابنية التعليمية ،كما تقدمت بمقترح بشأن النظر فى عدم الوفاء بمستحقات الفرق الطبية الخاصة بحوافز جاحة كورِونا فى بعض المستشفيات.

كما حضرت النائبة سها سعيد ، عضو مجلس الشيوخ، 15 اجتماعا باللجان النوعية ، وحصلت على الكلمة 2 بالجلسة العامة، وشاركت فى 8 زيارات ميدانية ورسمية، إضافة إلى حضور 6 ندوات وفعاليات .

وتقدمت النائبة سها السعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بـ 10 طلبات خدمية تمت الموافقة عليهم .

رفع دور الانعقاد الأول

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.