/647783/دعاء-عريبيي-تحصل-موافقة-وزير-الرياضة-بفرش-مركز-شباب-كفر-عصام-بطنطا

حصلت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة وزير الشباب والرياضة بفرش مركز شباب كفر عصام بالأثاث المكتبي، مشيرة إلى أنه سوف يتم تزويده بكل المتطلبات.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين هذا وتقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مجلس الشيوخ بـ 183 طلب خدمي لـ 64 جهة حكومية ، وتمت الموافقة علي 452 طلب منهم. . كما حضر نواب التنسيقية 183 زيارة رسمية ، إضافة إلى عمل 91 زيارة ميدانية ،و 137 فعالية وندوة ، منها فعالية حفل كورال أطفال مصر في ذكري ثورة 30 يونيو. . كما شارك أعضاء مجلس الشيوخ، من تنسيقية شباب الأحزاب، في إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين ، إضافة إلى فعالية متحف الحضارة ، فضلاً عن 370 ظهور إعلامي.

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