النشرة المرورية.. زحام بصلاح سالم ووسط المدينة ودائرى الكنيّسة والمرج

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى طريق أبو قير، وفى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام أعلى من معدلاتها بمدينة المنصورة فى شارع المشاية تقاطعه مع صلاح سالم فى اتجاه شارع بورسعيد، وفى شارع جيهان السادات، موضحا أن محافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال وخاصة أعلى مناطق الكنيسة والأوتوستراد والمرج، موضحا أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام عند منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ الزايد ومتجه إلى ميدان لبنان ناصحا بسلوك محور روض الفرج فى هذا التوقيت.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة وخاصة للمتجه إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارعى مراد والسودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام أعلى كوبرى الحدائق للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا إلى وجود أحجام عند مشيخة الأزهر تحديدا فى صلاح سالم للقادم من القلعة والسيدة عائشة ومتجه لمناطق كوبرى الفردوس ناصحا باستخدام محور النصر، مشيرا إلى ظهور أحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة.

ولفت صابر إلى ظهور بعض الأحجام فى منطقة وسط المدينة وخاصة فى شارع طلعت حرب، وعبدالخالق ثروت، مشيرا إلى أن نفق الأزهر يكون بديل جيد للمتجه إلى وسط المدينة والموسكى والعتبة، موضحا وجود أحجام متفرقة فى كورنيش النيل ناصحا بعدم تغيير أى مسارات فيه.

ونوه صابر إلى أن مطلع كوبرى حلمية الزيتون يشهد بعض الأحجام، للقادم من مناطق أبو بكر الصديق ومصر الجديدة ومتجه للمطرية ناصحا بسلوك كوبرى سراى القبة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بظهور أحجام أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.