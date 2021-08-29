التموين: بدء استلام السلع التموينية لشهر سبتمبر ‏

جدة - نرمين السيد - أكد رئيسى شركتى الجملة (العامة ـ المصرية) التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية ‏لمنافذ الصرف عن شهر أغسطس إلى 100%، وأن ‏مخازن الشركات الـ 1.500 مخزن يقومون بصرف استعاضات شهر ‏سبتمبر لأكثر من 37 ألف منفذ تموينى للمواطنين على بطاقات الدعم.‏





وأضافوا إلى أن الشركات تقوم بصرف 28 سلعة لمنافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق وكذلك السلع غير الغذائية، وغيرها من السلع، مؤكدين توافر كل احتياجات المواطن على ‏بطاقة الدعم.‏

من جانبه أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتور على ‏المصيلحى ـ وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم والسلع الموجودة بها من حيث الجودة.

‏وأشار كمال إلى وجود مخزون استراتيجى كبير من السلع يلبى ‏احتياجات المواطن، لافتًا إلى أن توجيهات وزير التموين بالتشديد على ‏تسيير حملات رقابية يوميًا على منافذ صرف السلع التموينية لضمان ‏وصول الدعم إلى مستحقيه.

وطالب معاون الوزير ‏والمتحدث الرسمى المواطنين بالإبلاغ عن أى منفذ يتلاعب فى دعم ‏المواطنين الذى تدفع فيه الدولة سنوياً بالنسبة للسلع التموينية ما ‏يقارب 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليار جنيه شهرياً.