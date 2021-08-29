القوات المسلحة تحذر من الوقوع ضحية النصب للمتقدمين للكليات العسكرية

فى إطار بناء الثقة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية التى تنتهجها القوات المسلحة تجاه المتقدمين لشرف الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية؛ فقد تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالادعاء بقدرتهم على مساعدة المتقدمين فى اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية مقابل مبالغ مالية. وفى هذا الإطار تحذر القوات المسلحة من الانسياق وراء تلك الادعاءات الكاذبة، وعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، علمًا بأن القانون سيطال كل من يقدم على هذا العمل سواء بقبوله أو اللجوء إليه. وتهيب القوات المسلحة بضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وتؤكد القوات المسلحة على أن معايير القبول بالكليات والمعاهد العسكرية تتم بمنتهى الحيادية والشفافية، وعلى من يرغب فى الاستفسار عن أو معلومات التوجه لمكتب تنسيق الكليات العسكرية.

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