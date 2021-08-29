/647786/انطلاق-دورة-المراقبين-الفنيين-والإداريين-والمدربين-لكرة-اليد-السعودية

انطلقت اليوم دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة اليد بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة بمشاركة 30 حكماً ومراقباً، ويقدمها المحاضر الدولي رضي آل حبيب، وتستمر لمدة 3 أيام في المنطقة الشـرقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت الدورة في يومها الأول حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات ورئيس لجنة الحكام عادل الجناحي إضافة إلى أعضاء اللجنة .

وتتضمن الدورة العديد من المحاور وشرح آلية القوانين والاشتراطات الخاصة بالمراقبين، بما يتطابق مع لوائح الاتحاد الدولي والمستجدات في ذات الشأن.

وتأتي الدورة قبل انطلاق الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، حيث يسعى اتحاد اللعبة ولجنة الحكام للوقوف على تجهيز المراقبين، وفق آخر المستجدات في اللوائح الدولية.

حقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على الفيصلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء السبوع الثالث من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الملك سلمان.

أحمد حجازي

ويعد هدف أحمد حجازي هو الثاني له على التوالي مع الاتحاد، بعد أن سجل هدفا في مرمى الرائد في الجولة الماضية، باللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بثلاثية.

ونجح اللاعب إسماعيل سيلفا في إدراك هدف التعادل لفريق الفيصلي في الدقيقة 41 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع الوافد الجديد إيجور كورنادو من تسجيل هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 45 من اختراق داخل منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق الاتحاد السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل خمسة أهداف من خلالها، وتلقت شباكة هدفين.

ويحتل فريق الفيصلي السعودي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، والتي نجح في تسجيل أربعة أهداف من خلالها، وتلقت شباكه مثلهم.

الاتحاد والرجاء

ويعيش الاتحاد أياما صعبة بعد أن خسر نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، واستسلم أمام الرجاء الرياضي المغربي في النهائي الذي أقيم في الرباط بعد اللجوء لضربات الترجيح 4-3، وكانت المباراة في وقتها الأصلي انتهت بالتعادل 4-4 في سيناريو مجنون، حيث عاد النمر من بعيد بعد أن كان متخلفاً 4-2.

وشهد الشوط الأول تسجيل 5 أهداف كامل، ثلاث منها لمصلحة الرجاء كما تميزت المباراة بإيقاع سريع ولعب رجولي، وتميز البرازيلي رومارينيو الذي سجل ثلاثية كاملة في مرمى الرجاء لكنها لم تكن كافية للتتويج بالكأس التي تساوي 6 ملايين دولار.