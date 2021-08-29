/647788/أول-تعليق-من-محمد-فؤاد-على-صورته-المثيرة-للجدل

خرج الفنان محمد فؤاد عن صمته بعدما تعرض للسخرية والإنتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا، كما أصبح المواقع في الساعات القليلة الماضية، ليعلق على حادثة تداول صورته المفبركة.

دوت الخليج يرصد أول تعليق لمحمد فؤاد على صورته المفبركة

نشر محمد فؤاد فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة قال فيه: “جمهورى الحبيب الرجالة اللى بجد الناس المحترمة مش الفوتوشوب بحبكوا”.

الجدير بالذكر أنه انتشرت في الساعات القليلة الماضية صورة أذاع أحدهم أنها للفنان محمد فؤاد، لتنقلب السوشيال ميديا في دقائق وتصبح هذه الصورة الشغل الشاغل لروادها ولوسائل الإعلام، وظهر محمد فؤاد في الصورة التي انتشرت بلوك مختلف، ما جعل البعض يشبهه بالفنان عبدالباسط حمودة، وآخرون شبهوه بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وأخذ رواد السوشيال ميديا في تداول الصورة بسخرية عريمة عبر حسابتهم.

حقيقة صورة محمد فؤاد المثيرة للجدل

والحقيقة أن تلك السخرية كانت في صالح الفنان محمد فؤاد اذ أنه أصبح يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، الأمر الذي يسعى أي نجم لنيله، والحقيقة أيضا أن الصورة المتدولة ليس لها علاقة بالفنان ولكنها مفبركة كما صرح بعض خبراء الفوتوشوب، اذ انها أجرى عليها تغييرًا في قصة الشعر لتشبه قصة شعر عبد الباسط حمودة.

محمد فؤاد يحتفل بحفل خطوبة نجله

واحتفل محمد فؤاد بخطبة ابنه عبدالرحمن، قبل نحو أسبوعين، في حفل عائلي بالساحل الشمالي، ضم أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وأحيا الفنان محمد نجاتي حفل خطوبة عبدالرحمن ابن محمد فؤاد، وأهدى له اغنية خصيصًا بعنوان بيزنس مان، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ونشر محمد فؤاد صورة تجمع ابنه مع خطيبته عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم.