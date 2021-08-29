«نهاية مأساوية»..حجر خرساني ينهي حياة طفلين بالمطرية

/647793/نهاية-مأساويةحجر-خرساني-ينهي-حياة-طفلين-بالمطرية

سادت حالة من الحزن بين سكان المطرية، اليوم الأحد، عندما سقط حجر خرساني من أعلى منزل على طفلين، مما أسفر إلى مصرعهم في الحال، فلم يدر طفلان عمرهم «12 و11» عاما ولا وأهلهما، أن مجرد المشي في شارع جعفر بالمطرية، سيؤدي إلى تلك النهاية المأساوية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفلين أسفل حجر خرساني بالمطرية

صرخات مدوية

الدماء التي تفجرت من رأس الطفلين بغزارة رعبت سكان المنطقة، الذين حاولوا إسعافهما ولكنهم فوجئوا بأنهما قد فارقا الحياة وأصبحا جثثا هامدة إلى مشرحة المستشفى، لتتحول المنطقة في لحظة إلى صرخات مدوية من السيدات اللاتي أفجعهن المشهد.

و انتقل على الفور رئيس مباحث قسم شرطة المطرية إلى المنطقة، واستمعوا إلى سكان المنزل، وقاموا بتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف علي اللحظات الأخيرة قبل مصرع الطفلين وللتأكد من عدم وجود إي شبهة جنائية، من عدمه.

شهود عيان

أحد أهالي المنطقة أشار أمام جهات التحقيقات، بأنها ليست المرة الأولى التي يسقط فيها حجارة من تلك العمارة فقد سبق وتكرر نفس الموقف من حوالى 3 شهور، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وعلى تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.