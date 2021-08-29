ماكرون يغرد بالعربية: شكرًا على حفاوة الاستقبال

/647799/ماكرون-يغرد-بالعربية-شكرا-على-حفاوة-الاستقبال

إثر زيارته للعديد من الأماكن ذات الطابع الروحي، على هامش حضوره بقمة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي انتهى أمس، غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيارته إلى منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس، معربا عن شكره على حفاوة استقباله .

وكتب ماكرون على صفحته في "تويتر"، بالعربية قائلاً: "زرت مساء أمس الكاظمية، وهو مقام روحي هام لدى الطائفة الشيعية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوناته.. شكرا على استقبالكم".

ورافق ماكرون ليلة أمس السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى منطقة الكاظمية، التي تضم ضريح الإمام موسى الكاظم، أحد الأئمة الإثني عشر لدى المسلمين الشيعة.

ووصل ماكرون ليلة الجمعة على رأس وفد رفيع إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون، كما زار أربيل والموصل اليوم الأحد.

وغرد ماكرون أيضا بالعربية عن زيارته للموصل: "في كنيسة سيدة الساعة في الموصل لأؤكّد من جديد التزامي بالروابط العريقة التي تجمعنا بمسيحيي الشرق وتعمل فرنسا من أجل التعددية التي تمثل ثروة الشرق الأوسط".